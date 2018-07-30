Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на трех ж/д вокзалах Москвы

Нарушения законодательства о противопожарной безопасности выявлены на Ярославском, Савеловском и Рижском железнодорожных вокзалах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

«Московско-Ярославская транспортная прокуратура (структурное подразделение ММТП — прим. Агентства «Москва» ) выявила нарушения законодательства о противопожарной безопасности на Ярославском, Савеловском и Рижском вокзалах Москвы . В связи с выявленными нарушениями прокурором возбуждено 11 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, а также пять дел в отношении должностных лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности на объекте, по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Ярославского вокзала требования противопожарной безопасности не соблюдаются отдельными организациями.

«Типичными нарушениями явились допуск к работе на объекте лиц без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, размещение на эвакуационных выходах различных предметов, эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, необеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа эвакуационных выходов. В зданиях Савеловского и Рижского вокзалов Москвы в отдельных помещениях автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии либо отсутствует», — пояснили в надзорном ведомстве. По результатам рассмотрения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 1 млн руб.