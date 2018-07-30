Вешняковцы приняли участие в марафоне «Московского долголетия»

В минувшую пятницу в парке «Сокольники» состоялся танцевальный марафон «Московского долголетия».

Как известно, для наших пенсионеров танцы являются одним из самых любимых видов активного досуга. И участники проекта «Московское долголетие» наглядно это продемонстрировали — в составе команды Восточного округа именно вешняковцы были представлены одной из самых многочисленных групп.

Пять человек выступили в номинации «начинающие», в номинации «продвинутые» показывали своё искусство три пары, еще две пары демонстрировали свои таланты в «мастерах».

Начальник отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО «Вешняки» Ольга Зайцева рассказала, что вешняковские танцоры с удовольствием приняли участие в марафоне. В нашем районе есть все возможности для занятий самыми разными танцами. «Ди-джей» ТЦСО Александра Аросьева преподаёт вешняковцам не только классические бальные танцы, но и зумбу, и другие современные направления. Каждую неделю на летней веранде центра и в парке у прудов «Радуга» проводятся разнообразные дискотеки. Как отметила Ольга Зайцева, на марафоне в красивых костюмах вешняковские участники просто расцвели.

Танцевальный марафон объединил представителей старшего поколения из всех округов столицы. Перед ними выступили известные музыкальные исполнители и коллективы, а вели мероприятие диктор Анна Шатилова и радиоведущий Игорь Богданов

В программу марафона входили не только соревновательные элементы, но и мастер-классы по зумбе.