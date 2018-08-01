Вода ошибок не прощает. Жаркий июль в Югре не обошёлся без жертв

Купальный сезон в Югре подходит к концу. Спасатели могут перевести дух, чтобы с новыми силами взяться за работу — скоро начнут пропадать грибники и охотники, а пока можно подвести предварительные итоги «пляжного сезона».

Море по колено

За июль в водоемах региона утонули 12 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. «Основная причина бед на водоемах — алкоголь. Люди выпивают во время отдыха или на рыбалке и их тянет в реку. Пьяному ведь море по колено. Естественно, не рассчитывают силы», — рассказал замначальника информационно-аналитического отдела КУ «Центроспас-Югория» Александр Дмитриев

В учреждении говорят, что география происшествий в округе обширна — ЧП случались на Северной Сосьве, Тромъ-Егане, Конде, Большом Салыме, Большом Югане, Казыме, на озере Домашнем, протоках Куртыинг и Чехломей.

Сургуте каждый год несчастные случаи происходят на местном водохранилище ГРЭС. Купаться там строго запрещено. Но разве это кого-то останавливает? И вот этим летом посреди дня там утонул мужчина. Попытки вытащить утопающего с глубины оказались безуспешными. Тело погибшего подняли со дна только прибывшие на место происшествия спасатели. Буквально на следующий день 28-летний житель поселка Белый Яр вместе с друзьями отдыхал на Белоярской протоке реки Обь. Будучи подшофе, пошел купаться и утонул.

Взрослая оплошность стоит детской жизни?

К сожалению, из-за дикой халатности родителей страдают дети.

13 июля на озере Деревенском, возле поселка Согом, произошла страшная трагедия. Несмотря на запреты на купание, в воде решили освежиться две девочки — 9 и 10 лет. Без сопровождения родителей. Как рассказали очевидцы, дети прошли от берега по мелководью около 100 метров. Вдруг, не почувствовав под ногами почвы, они напугались и начали паниковать.

В это же время на диком пляже со своими детьми отдыхал пожарный, сотрудник филиала «Центроспас-Югория» Александр Яцковский. С берега он увидел детей и бросился в воду на помощь. Одну девочку Александр смог вытолкнуть на мель, но силы на этом покинули 36-летнего югорчанина, который проработал спасателем 6 лет. Спустя два дня тело Александра и девочки обнаружили водолазы.

«Маленькие дети не способны правильно рассчитать свои возможности, предвидеть наступление на воде опасных ситуаций, таких как водовороты, сильное течение, обрывистое дно, возникновение судороги мышц ног», — говорят в следственном комитете округа, комментируя трагедии на воде.

Уж сколько раз твердили миру

Есть три простых правила, написанных «кровью», строгое соблюдение которых позволит избежать трагедии. Не купаться там, где запрещено. Не заходить в воду в состоянии опьянения. Внимательно следить за детьми, одевать их в спасательные жилеты.

И еще. Спасатели все-таки советуют не испытывать судьбу, не нырять в холодной воде, не плавать на дальние расстояния и постараться не паниковать, если свело часть тела.

Чтобы хоть как-то снизить уровень смертности на воде, спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях и на предприятиях. Комиссия по предупреждению ЧС правительства округа уже объявила о том, что регион присоединился к акции «Вода — безопасная территория» до окончания купального сезона. Детей, купающихся в запрещенных местах, без присмотра взрослых, доставляют домой. С родителями ведут беседы. Решение вызвано анализом оперативной обстановки, который показал, что в 80 процентах случаев люди гибнут при купании в необорудованных местах.

Понятно, что купаться в жаркую погоду и рисковать своим здоровьем и даже жизнью жителей заставляет отсутствие оборудованных городских пляжей. В Югре ведь только 12 официальных пляжей, отвечающих всем требованиям безопасности. Проблема всем хорошо известная и пока не решаемая. Поэтому выбор, купаться или воздержаться, лежит на нас самих. Ведь, как говорится, вода ошибок не прощает.