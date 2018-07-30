В Югре утонули 12 человек

С 1 по 30 июля в водоемах Югры утонули 12 человек. Тела погибших обнаружены, ведутся поиски еще двоих югорчан. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе КУ ХМАО «Центроспас-Югория».

Как отметили в учреждении, география происшествий обширна — ЧП случались на Северной Сосьве, Тромъ-Егане, Конде, Большом Салыме, Большом Югане, Казыме, на озере Домашнем, протоках Куртыинг и Чехломей.

Всего спасатели 14 раз за июль выезжали на поисковые операции, 9 раз пришлось привлекать водолазов. Помимо погибших были и пострадавшие — 19 человек.