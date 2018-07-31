В июле на реках Югры утонули 12 человек

Печальную статистику приводят югорские спасатели — за июль на реках и водоемах округа утонули 12 человек. Еще двое пропали — их поиски ведутся.

В главном управлении МЧС по Югре сообщают об одиннадцати происшествиях на водных объектах, которые привели к гибели людей. Еще по пяти случаям пропажи людей на водоемах проводятся следственные мероприятия и поисковые работы.

Основной причиной гибели людей спасатели называют купание в необорудованных местах, а также нарушение правил личной безопасности.

В Ханты-Мансийском районе погиб ребенок, оставленный без присмотра родителей. Также погиб мужчина, пытаясь оказать помощь тонущему ребенку.

Спасатели ежедневно осуществляют поиск пропавших без вести людей — купающихся или рыбаков, обследуют десятки рек, озёр и проток.

Во избежанеи несчастных случаев югорчанам не стоит купаться в неположенных местах. А также соблюдать правила поведения на воде — не заходить в воду в состоянии опьянения и не подплывать близко к идущим судам.