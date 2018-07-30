«Долголеты» Москвы освоили новые танцевальные техники

Представители старшего поколения-участники городской программы «Московское долголетие» собрались в Парке культуры и отдыха «Сокольники». Именно здесь провели танцевальный марафон для пожилых жителей столицы.

Одно из крупнейших событий лета привлекло внимание миллионов зрителей и тысяч участников. Благодаря прямой трансляции многие зрители получили возможность понаблюдать за танцевальными парами, не выходя из дома. Программа проекта, рассчитанная на участников старше 55 лет, имела широкую тематическую направленность. Так, в парке «Сокольники» были исполнены такие танцы, как джайв и танго, медленный вальс и ча-ча-ча. Освоить новые техники движений могли все желающие: новички, любители и мастера.

Еще одним, не менее увлекательным этапом программы, стало занятие по зажигательной зумбе. Это необычное танцевальное направление пользуется огромной популярностью среди представителей старшего поколения.

Фото: предоставлено О. Клименко.