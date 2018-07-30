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«Долголеты» Москвы освоили новые танцевальные техники
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«Долголеты» Москвы освоили новые танцевальные техники 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Фото: Управа района Сокольники
Представители старшего поколения-участники городской программы «Московское долголетие» собрались в Парке культуры и отдыха «Сокольники». Именно здесь провели танцевальный марафон для пожилых жителей столицы.
Одно из крупнейших событий лета привлекло внимание миллионов зрителей и тысяч участников. Благодаря прямой трансляции многие зрители получили возможность понаблюдать за танцевальными парами, не выходя из дома. Программа проекта, рассчитанная на участников старше 55 лет, имела широкую тематическую направленность. Так, в парке «Сокольники» были исполнены такие танцы, как джайв и танго, медленный вальс и ча-ча-ча. Освоить новые техники движений могли все желающие: новички, любители и мастера.
Еще одним, не менее увлекательным этапом программы, стало занятие по зажигательной зумбе. Это необычное танцевальное направление пользуется огромной популярностью среди представителей старшего поколения.
Для гостей парка также был организован концерт при участии вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы», Анжелики Агурбаш, Дианы Гурцкой и других популярных артистов. Ведущей концертной программы стала диктор, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.
Фото: предоставлено О. Клименко.
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