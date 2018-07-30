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В акватории Химкинского водохранилища усилят меры безопасности
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В акватории Химкинского водохранилища усилят меры безопасности 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В префектуре Северного округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя префекта Антона Велиховского. Одним из участников совещания стал начальник Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Стуковнин. Обсуждение посвятили вопросам организации летнего отдыха и обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов, в том числе на Химкинском водохранилище.
«По результатам обсуждений решено усилить меры безопасности в местах массового отдыха населения. С этой целью в Северном округе организованы дополнительные рейды по водоемам. Патрулирование водных объектов организовано силами специалистов по безопасности САО Москвы: управления по САО Департамента ГОЧСиПБ, полиции, а также добровольцами и представителями общественных организаций», — говорится в сообщении на официальном сайте префектуры Северного округа.
Как уточняется в материале, в округе постоянно дежурят три поисково-спасательные станции. (ео)
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