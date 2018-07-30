Почти 50 дворов Рязанского района Москвы благоустроят на средства от платных парковок

Управа Рязанского района Юго-Восточного административного округа столицы опубликовала планы по благоустройству придомовых территорий, в 2018 году планируется обустроить порядка 50 адресов, все работы проводятся за счет средств, полученных от платных парковок, сообщается на сайте московского паркинга.

«Так, в этом (2018 году — ред.) году в Рязанском районе отремонтируют асфальт и бордюры, постелют новый газон, установят ограждения. Также планируется ремонт детских и спортивных площадок. Подробную информацию о благоустройстве можно найти на сайте управы района в разделе «Благоустройство на средства от платных парковок»», — говорится в сообщении.

Все работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей, которые могут голосовать за понравившиеся им проекты на сайте «Активный гражданин» или обращаться с предложениями к муниципальным депутатам района.