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В водоемах Дзержинска появились медузы (ФОТО, ВИДЕО)
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В водоемах Дзержинска появились медузы (ФОТО, ВИДЕО) 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В дзержинских водоемах начали появляться медузы. Необычными фотографиями очевидцы поделились в социальной сети 29 июля.
«В Дзержинске неудивительно. Они там скоро по суше пойдут. Заводы», — комментирует увиденное один из интернет-пользователей.
«Это же Дзержинск, с вашей экологией и таким количеством химических производств даже Лохнесское чудовище появится — я не удивлюсь», — продолжает развивать гипотезу другой комментатор.
Интересно, что медуз не первый раз замечают в городских водоемах. Дзержинцы уже начинают называть их местными жителями и с иронией предрекают появление в городе акул и пираний.
Ранее о появлении медуз в Дзержинске очевидцы сообщали 25 июля. Тогда люди только начинали задаваться вопросом, нормально ли это для города.
Напомним, в Дзержинске модифицируется не только окружающая среда, но и школы.
Фото и видео: vk.com
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