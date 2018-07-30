В водоемах Дзержинска появились медузы (ФОТО, ВИДЕО)

дзержинских водоемах начали появляться медузы. Необычными фотографиями очевидцы поделились в социальной сети 29 июля.

«В Дзержинске неудивительно. Они там скоро по суше пойдут. Заводы», — комментирует увиденное один из интернет-пользователей.

«Это же Дзержинск, с вашей экологией и таким количеством химических производств даже Лохнесское чудовище появится — я не удивлюсь», — продолжает развивать гипотезу другой комментатор.

Интересно, что медуз не первый раз замечают в городских водоемах. Дзержинцы уже начинают называть их местными жителями и с иронией предрекают появление в городе акул и пираний.

Ранее о появлении медуз в Дзержинске очевидцы сообщали 25 июля. Тогда люди только начинали задаваться вопросом, нормально ли это для города.

Напомним, в Дзержинске модифицируется не только окружающая среда, но и школы.

Фото и видео: vk.com