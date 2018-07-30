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Лавров: США препятствуют в ООН разработке правил поведения в киберпространстве
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Лавров: США препятствуют в ООН разработке правил поведения в киберпространстве 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 30 июля. /ТАСС/. Вашингтон препятствует в ООН разработке правил ответственного поведения в киберпространстве. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед участниками Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
"Мы уже достаточно давно предлагаем в ООН разработать правила ответственного поведения в киберпространстве, — отметил Лавров. — Там сейчас правил нет, как вы знаете". «Страна, которая этому препятствует, это — Соединенные Штаты, — обратил внимание министр. — Это неудивительно, потому что Соединенные Штаты имеют доминирующие позиции вообще в том, что касается управления интернетом».
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