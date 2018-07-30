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Судимые могут стать почётными гражданами Челябинска
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Судимые могут стать почётными гражданами Челябинска 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Почётными гражданами Челябинска теперь могут стать даже те, кто в прошлом имел судимость — такие изменения внесли в «Положение о почётном гражданине Челябинска».
Из документа также исчез критерий, который указывает на запрет претендовать на звание тем, кто совершил тяжкое и особо тяжкое преступление.
Горожане, комментируя эту новость, говорят о том, что среди политиков и бизнесменов Челябинска немало тех, кто имеет судимость, так что изменения в положение, вероятно, сделано ради них.
Изменения, правда, ещё предстоит утвердить на заседании Гордумы.
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