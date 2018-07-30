Почетным гражданином Челябинска сможет стать человек с криминальным прошлым 

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» один из депутатов Челябинской городской думы, 27 июля к нему и коллегам обратились «сверху» с настоятельной просьбой одобрить поправки к положению о почетном гражданине Челябинска.
«Поправок, собственно, две: предлагается отменить лимит на число граждан (ежегодно звание почетного гражданина присваивается только двум жителям Челябинска — прим. «ФедералПресс») и разрешить присваивать звание человеку с погашенной судимостью, — рассказал парламентарий. — Никакого рассмотрения на комиссиях не было, но уже 28 августа это решение должны одобрить на заседании думы. Причем оно будет размещено среди последних пунктов повестки, которые обычно одобряют всем скопом, не разбирая по отдельности».
30 июля информацию от пожелавшего остаться неизвестным депутата подтвердила пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия». «Городская администрация спешно убирает из „Положения о почетном гражданине Челябинска“ критерий отсутствия судимости за тяжкие преступления, — заявляют справедливороссы. — Очевидно, у следующего кандидата на награждение богатое криминальное прошлое. 26 июля заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Евгений Шинин внес на рассмотрение Челябинской городской думы проект решения о внесении изменений…».
Секретарь бюро совета ЧРО «СР» Василий Швецов заявил, что «Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом. Репутация почетного гражданина не должна вызывать никаких сомнений ни у кого, иначе сам институт награды полностью дискредитируется».
В пресс-службе городской думы от комментариев воздержались.
Депутат-коммунист Константин Нациевский в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» подтвердил, что по поводу изменений в положение на прошлой неделе проходило заочное голосование.
«Но я понял так, что речь идет об отмене лимита в два человека ежегодно, — уточнил Константин Олегович. — Вопрос именно в том, чтобы разрешить специальной комиссии при администрации города утверждать не две, а больше кандидатур. Про отмену критерия судимости я не слышал. Но не вижу в этом особой трагедии: с нашим законодательством и историческим прошлым надо вопрос каждой судимости решать индивидуально. Я сейчас пытаюсь решить проблему одного слепого тренера по дзюдо. Человек воспитал нескольких чемпионов России из детей-инвалидов, но тут выяснилось, что 25 лет назад он был судим и теперь не имеет права, по федеральному законодательству, заниматься учебно-тренировочной деятельностью. Разве это справедливо?»
Отметим, впрочем, что на присвоение звания накануне дня города не двум, а трем людям, городские власти уже шли. В 2016 году почетными гражданами стали президент группы компаний «Бовид» Борис Видгоф, замдиректора Молодежного театра Роза Орлова и совладелец ОАО ЧЭМК Александр Аристов. Последний, кстати, в прошлом уже имел судимость.
Впрочем, источники «ФедералПресс» в городской думе предполагают, что отмена «уголовного» ограничения не имеет отношения к тренерам-инвалидам и другим простым смертным. По версии источника, изменения должны позволить получить звание «почетного» кому-то из VIP-персон. В частности, называется имя «авторитетного» депутата из Советского района, ветерана городской думы Виталия Рыльских. Рыльских, по данным из открытых источников, был дважды судим еще в советские времена по статье УК РСФСР «Хулиганство». «Откуда растут ноги у этой инициативы — непонятно, — признается источник. — Само по себе звание «Почетного гражданина» дает только какие-то мелкие льготы вроде бесплатного проезда, для Виталия Павловича неактуальные. То есть для него, если честно, это просто повод для гордости. Но есть и версия, что, наоборот, поправки инициированы политическими противниками Рыльских, чтобы накануне выборов в городскую думу иметь повод напомнить избирателям о его судимостях и дискредитировать».
Фото: Евгений Поторочин / ФедералПресс