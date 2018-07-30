Почетным гражданином Челябинска сможет стать человек с криминальным прошлым

Как сообщил корреспонденту «ФедералПресс» один из депутатов Челябинской городской думы, 27 июля к нему и коллегам обратились «сверху» с настоятельной просьбой одобрить поправки к положению о почетном гражданине Челябинска

«Поправок, собственно, две: предлагается отменить лимит на число граждан (ежегодно звание почетного гражданина присваивается только двум жителям Челябинска — прим. «ФедералПресс» ) и разрешить присваивать звание человеку с погашенной судимостью, — рассказал парламентарий. — Никакого рассмотрения на комиссиях не было, но уже 28 августа это решение должны одобрить на заседании думы . Причем оно будет размещено среди последних пунктов повестки, которые обычно одобряют всем скопом, не разбирая по отдельности».

30 июля информацию от пожелавшего остаться неизвестным депутата подтвердила пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия» . «Городская администрация спешно убирает из „Положения о почетном гражданине Челябинска“ критерий отсутствия судимости за тяжкие преступления, — заявляют справедливороссы. — Очевидно, у следующего кандидата на награждение богатое криминальное прошлое. 26 июля заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Евгений Шинин внес на рассмотрение Челябинской городской думы проект решения о внесении изменений…».

Секретарь бюро совета ЧРО «СР» Василий Швецов заявил, что «Бандитов, насильников и убийц надо обличать позором, а не почетом. Репутация почетного гражданина не должна вызывать никаких сомнений ни у кого, иначе сам институт награды полностью дискредитируется».

В пресс-службе городской думы от комментариев воздержались.

Депутат-коммунист Константин Нациевский в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» подтвердил, что по поводу изменений в положение на прошлой неделе проходило заочное голосование.

«Но я понял так, что речь идет об отмене лимита в два человека ежегодно, — уточнил Константин Олегович. — Вопрос именно в том, чтобы разрешить специальной комиссии при администрации города утверждать не две, а больше кандидатур. Про отмену критерия судимости я не слышал. Но не вижу в этом особой трагедии: с нашим законодательством и историческим прошлым надо вопрос каждой судимости решать индивидуально. Я сейчас пытаюсь решить проблему одного слепого тренера по дзюдо. Человек воспитал нескольких чемпионов России из детей-инвалидов, но тут выяснилось, что 25 лет назад он был судим и теперь не имеет права, по федеральному законодательству, заниматься учебно-тренировочной деятельностью. Разве это справедливо?»

Отметим, впрочем, что на присвоение звания накануне дня города не двум, а трем людям, городские власти уже шли. В 2016 году почетными гражданами стали президент группы компаний «Бовид» Борис Видгоф, замдиректора Молодежного театра Роза Орлова и совладелец ОАО ЧЭМК Александр Аристов . Последний, кстати, в прошлом уже имел судимость.

Впрочем, источники «ФедералПресс» в городской думе предполагают, что отмена «уголовного» ограничения не имеет отношения к тренерам-инвалидам и другим простым смертным. По версии источника, изменения должны позволить получить звание «почетного» кому-то из VIP-персон. В частности, называется имя «авторитетного» депутата из Советского района, ветерана городской думы Виталия Рыльских. Рыльских, по данным из открытых источников, был дважды судим еще в советские времена по статье УК РСФСР «Хулиганство». «Откуда растут ноги у этой инициативы — непонятно, — признается источник. — Само по себе звание «Почетного гражданина» дает только какие-то мелкие льготы вроде бесплатного проезда, для Виталия Павловича неактуальные. То есть для него, если честно, это просто повод для гордости. Но есть и версия, что, наоборот, поправки инициированы политическими противниками Рыльских, чтобы накануне выборов в городскую думу иметь повод напомнить избирателям о его судимостях и дискредитировать».