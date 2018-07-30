В Новосибирске привлекли к ответственности 66-летнего авиадебошира

МОСКВА , 30 июл — РИА Новости . Правоохранители в аэропорту Толмачёво Новосибирске составили административный протокол в отношении 66-летнего авиапассажира рейса Дюссельдорф-Новосибирск, который вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, сообщается на сайте МВД РФ.

По информации ведомства, в линейный отдел МВД РФ в аэропорту Толмачёво в Новосибирске поступило сообщение о том, что к самолету рейса Дюссельдорф-Новосибирск, требуются сотрудники транспортной полиции.

"Полицейские выяснили, что 66-летний авиапассажир во время полёта вел себя некорректно по отношению к пассажирам и экипажу, на неоднократные просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна не реагировал", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк , чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».