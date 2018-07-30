В Иркутске обустроят «Иерусалимскую гору»

На минувшей неделе, в субботу, в центре Иркутска стартовало эпохальное событие — городские власти занялись подготовительными работами по созданию парка на территории «Иерусалимской горы». Такое название носит бывшее городское кладбище, где были похоронены лица иудейского вероисповедания в XVIII–XIX веках. Работы начались с обрезания и формовки деревьев. Помимо этого, в рамках первого этапа благоустройства запланировано оборудование прогулочной зоны как элемента общей тропиночно-дорожной сети, где будет установлено освещение и видеонаблюдение.

По словам архитектора Олега Бодула, приведут в порядок аллею памяти от лестницы к центральной площади «Иерусалимской горы». «Вдоль нее высадят ели, сделают зоны отдыха. Центральную площадь украсят 3 большие клумбы. А главное, вдоль всей аллеи появятся информационные стенды с именами людей, которые внесли вклад в развитие Иркутска», — рассказал архитектор.

В мэрии заверили, что при выполнении работ не будет нарушено законодательство. Городские власти понимают, что, помимо статуса культурного наследия, который носит «Иерусалимская гора», в ней действительно находится более 120 тысяч захоронений. Об этом стало известно после масштабного исторического исследования, которое провели иркутские археологи: специалисты работали в архивах, занимались раскопками, искали подтверждение всем теориям, домыслам и легендам, что сопровождали «Иерусалимскую гору» несколько последних десятилетий.

Наличие многочисленных захоронений помогло убедить мэрию увеличить уровень земли на 35 сантиметров, где будет проводиться благоустройство. По мнению археолога Ларисы Кондратьевой, «это минимизирует воздействие на существующий земной покров». Помимо этого, историки договорились с городскими властями о ежедневном наблюдении за работой подрядных организаций по причине «сложности историко-мемориального комплекса „Иерусалимская гора“ и наличия многочисленных ограничений.

»Это, без сомнения, — исторический момент. Вопрос благоустройства «Иерусалимской горы», который не одно десятилетие беспокоил иркутян, наконец-то решен. Все жители, все конфессии пришли к общему мнению, чтобы эта территория была благоустроена и стала красивым историческим местом отдыха для горожан и гостей Иркутска», — поделился эмоциями главный раввин Иркутской области Аарон Вагнер.

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» стал победителем в голосовании по благоустройству общественных пространств. Оно проводилось в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».