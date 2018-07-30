Мастер-класс по созданию текстильных бус для участников проекта «Московское долголетие» прошел в Отрадном

В рамках проекта «Московское долголетие» в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» состоялся мастер-класс по изготовлению текстильных бус. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-На занятии преподаватель Татьяна Кошкина рассказала участникам об особенностях изготовления текстильных бус, а также показала как создать из, казалось бы, ненужных кусочков материи красивое украшение, — рассказали в администрации филиала.

Напомним, что присоединиться к проекту «Московское долголетие» и выбрать себе занятие по душе могут все желающие жители района, достигшие пенсионного возраста. Для этого нужно прийти в филиал «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский» по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 6, либо позвонить по телефону 8 (499) 903-10-20.