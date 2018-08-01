Где можно купаться в Москве

Москве 124 зоны отдыха, 12 из них с водоёмами. Купаться в этом году разрешено только в 8 столичных водоёмах, но штрафы за купание в запрещённых местах московские власти отменили.

Среди мест для купания — пляжный комплекс в парке «Сокольники» «The БАSSЕЙН», пляж «Тропарёво» рядом с метро «Тёплый Стан», пляж на озере Белое недалеко от метро «Выхино». Москвичи могут также искупаться в Мещёрском пруду на юго-западе города, в озере Чёрное в Зеленограде и в Строгинской пойме. Разрешается купаться на пляжах «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3».