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Где можно купаться в Москве
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Где можно купаться в Москве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Москве 124 зоны отдыха, 12 из них с водоёмами. Купаться в этом году разрешено только в 8 столичных водоёмах, но штрафы за купание в запрещённых местах московские власти отменили.
Среди мест для купания — пляжный комплекс в парке «Сокольники» «The БАSSЕЙН», пляж «Тропарёво» рядом с метро «Тёплый Стан», пляж на озере Белое недалеко от метро «Выхино». Москвичи могут также искупаться в Мещёрском пруду на юго-западе города, в озере Чёрное в Зеленограде и в Строгинской пойме. Разрешается купаться на пляжах «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3».
В остальных местах купаться запрещено. Кроме того, даже в чистых водоёмах МЧС не рекомендует купаться в одиночку, в ночное и вечернее время и в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году штраф в Москве за купание в запрещённых местах составлял 5 тысяч рублей. Но в 2018 году московские власти его отменили. Депутаты считают, что граждане сами должны нести ответственность за сохранение своего здоровья. «Местная власть во всех местах, где нельзя купаться, обязательно должна информировать жителей разными способами, например в СМИ, — сказал депутат Мосгордумы, член комиссии правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Евгений Герасимов. — И в тех местах, где купаться нельзя, должны быть колышки с объявлениями — при входе в парк и ближе к водной глади».
Сейчас штрафы за купание в запрещённых местах устанавливаются на региональном уровне. Но в Госдуме считают, что нужно ввести единый федеральный штраф за купание в неположенном месте. С такой инициативой выступил член Комитета по международным делам Виталий Милонов. Как он сказал «Парламентской газете», вопрос штрафов для купальщиков должен быть урегулирован на федеральном уровне. Он предложил внести поправки в КоАП и готов разработать соответствующую законодательную инициативу.
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