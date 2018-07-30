Угонщиков обяжут возмещать ущерб за кражу и порчу транспорта 

Угонщиков обязали возмещать ущерб от кражи и порчи транспортных средств. Как сообщил портал «МИР24», соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ вносит изменения в статью 1080 Гражданского кодекса России.
"Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред", — говорится в тексте закона.
Внесенные изменения не снимают ответственности от возмещения ущерба с лица, непосредственно нанесшего вред транспортному средству.