Томские установки «искусственной грозы» будут очищать воду для строителей «Силы Сибири» 

ТОМСК, 30 июля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) начал поставки водоочистных установок для производственных площадок газопровода «Сила Сибири». Главное отличие томской системы в том, что она очищает воду с помощью физических явлений наподобие тех, что возникают при грозе, сообщил ТАСС главный инженер проектов научно-производственной лаборатории «Чистая вода» ТПУ Андрей Матвеев.
"На данный момент мы поставили установку в городе Ленске — это Якутия, сейчас в производстве находится вторая — для поселка Невер Амурской области. В проекте всего находится около 10 установок «Гейзер ТМ» производства ТПУ, все они включены в перечень поставок оборудования для магистрального газопровода «Сила Сибири», — сказал Матвеев.
Он уточнил, что установки будут очищать воду для линейно-производственных участков — площадок строящейся «Силы Сибири», на которых есть жилой комплекс, административные здания, общая столовая, различные бытовые и хозяйственные комплексы. Одновременно на такой площадке могут находиться до 250 человек. При этом каждый водоочистной комплекс собирается с учетом особенностей воды в той или иной местности (содержание железа и марганца, жесткость и другие параметры).
В отличие от большинства представленных на рынках систем, которые очищают воду с помощью химических реагентов, для томских установок «Гейзер ТМ» специалисты доработали технологию, основанную на физических процессах. Часть из них происходит в атмосфере во время грозы — например, для насыщения воды озоном в установке генерируются электрические заряды — «молнии».
"Озонирование, аэрация и другие явления происходят во время грозы, и мы используем природные явления, а не химию на пользу человека. Формируется водовоздушная смесь, происходит окисление, работает генератор озона — все процессы импульсные, при определенном воздействии происходят химические реакции. Происходит окисление веществ, присутствие которых в воде нежелательно, и в итоге они уходят в осадок, а потом отфильтровываются с помощью натуральных фильтров — для них используются угольные и другие компоненты", — пояснил Алексей Яковлев, директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ, в рамках которой реализуется проект.
Как отметили в пресс-службе вуза, ученые ТПУ занимаются разработкой технологий и установок для очистки воды на протяжении нескольких лет. Опыт использования комплексов есть в различных регионах РФ, в том числе на объектах "Газпрома"; в Томской области колонки с водой, которая очищается такими комплексами, устанавливают в селах в рамках программы «Чистая вода». Кроме того, в 2018 году в ТПУ открывается магистратура по направлению водоочистных технологий. Как ранее отмечали в университете, она будет актуальна не только для россиян, но и для ученых из стран, где качество воды низкое, — в первую очередь, Азии и Африки.