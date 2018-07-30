Томские установки «искусственной грозы» будут очищать воду для строителей «Силы Сибири»

Он уточнил, что установки будут очищать воду для линейно-производственных участков — площадок строящейся «Силы Сибири», на которых есть жилой комплекс, административные здания, общая столовая, различные бытовые и хозяйственные комплексы. Одновременно на такой площадке могут находиться до 250 человек. При этом каждый водоочистной комплекс собирается с учетом особенностей воды в той или иной местности (содержание железа и марганца, жесткость и другие параметры).

В отличие от большинства представленных на рынках систем, которые очищают воду с помощью химических реагентов, для томских установок «Гейзер ТМ» специалисты доработали технологию, основанную на физических процессах. Часть из них происходит в атмосфере во время грозы — например, для насыщения воды озоном в установке генерируются электрические заряды — «молнии».

"Озонирование, аэрация и другие явления происходят во время грозы, и мы используем природные явления, а не химию на пользу человека. Формируется водовоздушная смесь, происходит окисление, работает генератор озона — все процессы импульсные, при определенном воздействии происходят химические реакции. Происходит окисление веществ, присутствие которых в воде нежелательно, и в итоге они уходят в осадок, а потом отфильтровываются с помощью натуральных фильтров — для них используются угольные и другие компоненты", — пояснил Алексей Яковлев , директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ, в рамках которой реализуется проект.