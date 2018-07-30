Качество уборки дворовых территорий проверили в Коптеве

Глава управы Коптева Юрий Сугаков провел в минувшую субботу, 28 июля, очередной обход территории района. Участники проверили качество покоса травы, уборки и содержания дворовых территорий.

«Обсудили с жителями дома номер 6 по улице Генерала Рычагова уборку двора и содержание зеленых насаждений. Здесь же проверили проведение текущего ремонта спортивной площадки», — говорится на странице руководителя района в соцсети Facebook.

Жители дома 10 по 3-му Новомихалковскому проезду в рамках обхода попросили Сугакова поставить ограждение вокруг новой детской площадки; также поступила просьба провести ремонт асфальта у дома 13 по 3-му Новомихалковскому проезду, где, по словам горожан, после дождей скапливается вода. (ео)