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Качество уборки дворовых территорий проверили в Коптеве
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Качество уборки дворовых территорий проверили в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Глава управы Коптева Юрий Сугаков провел в минувшую субботу, 28 июля, очередной обход территории района. Участники проверили качество покоса травы, уборки и содержания дворовых территорий.
«Обсудили с жителями дома номер 6 по улице Генерала Рычагова уборку двора и содержание зеленых насаждений. Здесь же проверили проведение текущего ремонта спортивной площадки», — говорится на странице руководителя района в соцсети Facebook.
Жители дома 10 по 3-му Новомихалковскому проезду в рамках обхода попросили Сугакова поставить ограждение вокруг новой детской площадки; также поступила просьба провести ремонт асфальта у дома 13 по 3-му Новомихалковскому проезду, где, по словам горожан, после дождей скапливается вода. (ео)
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