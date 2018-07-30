Учебный соцвычет можно получить и на супруга

Минфин порадовал информацией о предоставлении соцвычета на учебу супруга.

Не важно, кто из семейной пары оплачивал учебу и на чье имя заполнены платежные документы, вычет спутнику жизни полагается.

Дело в том, что, согласно п. 1 ст. 256 СК РФ , все, что нажито в браке — является совместным имуществом, к которому относятся и полученные супругами доходы.

Главное условие для его предоставления — наличие у обучающего заведения лицензии на образовательную деятельность.

ПИСЬМО Минфина РФ от 05.07.2018 № 03-04-05/46664

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»