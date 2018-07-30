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Стартовала регистрация волонтеров на форум «Родная гавань»
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Стартовала регистрация волонтеров на форум «Родная гавань» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. 27 июля в Крыму и Севастополе стартовал набор волонтеров на межрегиональный молодежный форум «Родная гавань», сообщается на сайте Росмолодежи.
Добровольческая деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, служба образовательных и внеучебных программ, работа в штабе, пресс-служба, концертная и спортивная программы, служба протокола.
Форум «Родная гавань» будет проходить с 3 по 9 сентября в Республике Крым. Цель форума — создание коммуникационной площадки для совершенствования условий формирования успешной самореализации молодежи региона и города федерального значения Севастополя, направленной на развитие ее потенциала, а также формирование национально-государственной идентичности и гражданско-патриотического сознания.
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