Стартовала регистрация волонтеров на форум «Родная гавань»

Добровольческая деятельность на форуме будет осуществляться по ряду направлений: служба по работе с участниками, служба образовательных и внеучебных программ, работа в штабе, пресс-служба, концертная и спортивная программы, служба протокола.

Форум «Родная гавань» будет проходить с 3 по 9 сентября в Республике Крым. Цель форума — создание коммуникационной площадки для совершенствования условий формирования успешной самореализации молодежи региона и города федерального значения Севастополя, направленной на развитие ее потенциала, а также формирование национально-государственной идентичности и гражданско-патриотического сознания.