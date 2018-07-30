Жителей района Богородское ожидает литературный август

Уже стало доброй традицией в нашем районе, ожидая трамвай, наслаждаться интересной беседой на литературные темы, развивать книжный кругозор. При этом взять с собой в дорогу экземпляр приглянувшегося автора.

«БиблиоОстановка» продолжает свою работу. На этот раз сотрудники библиотеки №74 предлагают вниманию богородцев новую увлекательную подборку авторов и их произведений.

Библиотекари на мероприятии «Литературный август» 16 августа с 12 до 14 часов подробно расскажут, процитируют и предложат к прочтению книги авторов, родившихся в августе, не забудут и о писателях-юбилярах. Многие прохожие становятся завсегдатыми библиотеки после подобных встреч на улицах города.

— Книги расходятся быстро, наши жители любят читать и внимательно следят за графиком «БиблиоОстановок, чтоб найти для себя нового автора или порадовать ум любимыми произведениями, — рассказывают сотрудники библиотеки №74.

На трамвайной остановке „Объединение ЛИТ“ (ул. Краснобогатырская, 77) юные граждане 16 августа получат в подарок закладку с цитатами о книге и чтении. В информационной зоне можно будет познакомиться с литературой о Богородском , книгами, который должен прочитать каждый.

Отметим, что летом на остановках города открываются пункты библиотек под названием „БиблиоОстановка“. Здесь столичные жители могут не только выбрать книгу, но и прочитать ознакомительные буклеты о библиотеке, о городских новостях, информацию о буккроссинге, ответить на вопросы анкеты о чтении и библиотеке.