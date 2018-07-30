Ещё
Сегодня состоится праздник «Народное творчество»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сегодня состоится праздник «Народное творчество» 

Официальный сайт управы района Богородское 26 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Клуб «Лицей» 30 июля приглашает жителей района Богородское и Метрогородок на большой праздник «Народное творчество».
Музыкальный вечер посвящен русской народной культуре. Как обещают организаторы, он приведет в восторг всех любителей музыки и ценителей национального творчества.
Гостей мероприятия ждут увлекательные рассказы о традиционных нарядах на Руси, а также восхитительное исполнение всем известных произведений! Вы окунетесь в мир расшитых, сарафанов, лаптей, самоваров. Горожан ожидает неповторимая атмосфера, музыкальные сюрпризы и незабываемые впечатления от этого яркого, самобытного, по истине, семейного праздника.
— Наша дочь, Василиса, исполняет русские народные танцы, поэтому очень хочет посетить этот праздник. Просит и нас надеть детали костюмов, чтобы всей семьей провести этот летний вечер. С нами даже бабушка собирается, — с улыбкой рассказала жительница района Богородское Маргарита Князева.
Мероприятие начнется в 18 часов в здании Клуба «Лицей» на ул. Николая Химушина, д. 17, к. 3.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Участники проекта «Активный гражданин» выбирают активный образ жизни Прошла очередная встреча «Клуба общения молодых инвалидов» Движение транспорта ограничено на Знаменской улице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве124
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле330
Опубликован финальный доклад о MH37020
Названа дата глобальной катастрофы27
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве166
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение