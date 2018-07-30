Сегодня состоится праздник «Народное творчество»

Клуб «Лицей» 30 июля приглашает жителей района Богородское и Метрогородок на большой праздник «Народное творчество».

Музыкальный вечер посвящен русской народной культуре. Как обещают организаторы, он приведет в восторг всех любителей музыки и ценителей национального творчества.

Гостей мероприятия ждут увлекательные рассказы о традиционных нарядах на Руси, а также восхитительное исполнение всем известных произведений! Вы окунетесь в мир расшитых, сарафанов, лаптей, самоваров. Горожан ожидает неповторимая атмосфера, музыкальные сюрпризы и незабываемые впечатления от этого яркого, самобытного, по истине, семейного праздника.

— Наша дочь, Василиса, исполняет русские народные танцы, поэтому очень хочет посетить этот праздник. Просит и нас надеть детали костюмов, чтобы всей семьей провести этот летний вечер. С нами даже бабушка собирается, — с улыбкой рассказала жительница района Богородское Маргарита Князева.

Мероприятие начнется в 18 часов в здании Клуба «Лицей» на ул. Николая Химушина, д. 17, к. 3.