Роскошную резиденцию для собаки построил китайский блогер

Известный в Китае блогер, 31-летний Чжоу Тяньсяо потратил более 430 тысяч долларов на особняк для своей собаки, сообщает Dailymail. Тяньсяо очень любит своего пса — четырехлетнего бордер-колли по кличке Сайлар, который теперь просыпается в своей резиденции, где может купаться в собственном бассейне, наслаждаться процедурами и массажем в спа-салоне, а также разнообразными вкусностями для собак. У Сайлара более 800 тысяч поклонников, пес постоянно появляется в вирусных роликах своего хозяина.

Его хозяин потратил на этот роскошный особняк более 3 миллионов юаней (около 430 тысяч долларов) — на эти деньги он привел в порядок заброшенный склад и сделал из него настоящий рай для любимца.

Фото со страницы dailymail.co.uk Подпишитесь на персональные рекомендации по уходу за питомцами

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