Девушка-полицейский показала окровавленное лицо после драки и прославилась

Заместитель шерифа в американском штате Западная Вирджиния Кристен Ричмонд (Kristen Richmond) шокировала пользователей сети фотографиями с окровавленным лицом. Историю драки она опубликовала на странице в Facebook.

Полицейским поступил вызов из общежития местного колледжа. По телефону им сообщили, что один из жильцов бросает вещи из окна третьего этажа. Ричмонд зашла в комнату со служебной собакой: там она столкнулась с подозреваемым — 21-летним спортсменом Брэндоном Джексоном (Brandon Jackson), который находился под действием неизвестного препарата.

Между полицейским и Джексоном сразу же завязалась драка, которая длилась около пяти минут. Девушка не могла связаться с подкреплением, так как все оборудование было сбито с ее жилета во время потасовки. Заместителю шерифа пришлось удерживать подозреваемого своими силами, однако мужчину не могли остановить ни наручники, ни удары дубинкой, ни укусы служебной собаки.

«Его там не было. Наркотик поглотил его целиком», — рассказала Ричмонд. Примерно через пять минут после начала схватки другие полицейские наконец ворвались в комнату подозреваемого и остановили его.

Девушка также рассказала, что у нее был с собой пистолет, однако она решила не использовать его в драке, несмотря на множественные ранения и ушибы. «Меня избивали до адского состояния на тренировках, так что я знала, как реагировать и бороться, когда меня постоянно бьют по лицу и голове», — отметила полицейский.

В результате драки Ричмонд сломали нос и повредили придаточные пазухи. Кроме того, полицейский получила множество ушибов и рваных ран на руках, лице и голове. На фотографиях видно, что девушка в крови и грязи с головы до ног.

Запись Ричмонд набрала почти 150 тысяч репостов и около 200 тысяч лайков. Пользователи сети были крайне впечатлены фотографиями окровавленной девушки и ее историей. В комментариях они похвалили ее за героизм, а также пожелали скорейшего выздоровления.