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Politico назвал нового главу МИД Британии «новым Борисом»
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Politico назвал нового главу МИД Британии «новым Борисом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Новый глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сменивший на этом посту Бориса Джонсона, похож на предшественника своими оплошностями, пишет Politico.
Например, Хант во время визита в Китай не мог вспомнить, кем является его жена: китаянкой или японкой — и это не единственный промах нового главы МИД Британии, отмечает издание.
Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, похоже, должен быть в ярости, так как он запомнится огромным количеством оплошностей, которые совершил за время своей карьеры.
Politico выделяет восемь оплошностей, которые уже вписаны в биографию нового главы МИД Британии Джереми Ханта. Первая из них произошла во время переговоров в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И. В целях создания располагающей к себе обстановки на встрече с китайской стороной Хант захотел рассказать о своей жене, но ошибочно назвал ее «японкой», а не китаянкой.
"Моя жена-японка — моя жена-китаянка. Это ужасная ошибка", — сказал Хант.
В 2012 году Джереми Хант занимал пост министра культуры Великобритании. Его пригласили принять участие в церемонии, когда знаменитый лондонский колокол «Биг Бен» должен был ознаменовать день открытия Олимпийских игр. Он выглядел испуганным, когда часть от медного колокольчика, которым он сильно махал, отделилась и пролетела над публикой.
"О, боже! С вами все в порядке? Здоровье и безопасность! Вы в порядке? Вот и все, катастрофа предотвращена", — сказал тогда Хант.
На примере третьей оплошности Politico рассказывает о том, как Джереми Хант хотел во время церемонии открытия Олимпийских игр в Великобритании пытался уделить особое внимание победе над гитлеровской Германией, чему противились и давали отпор организаторы события — режиссеры Дэнни Бойл и Стивен Далдри. Им даже потребовалось обратиться к действующему тогда премьер-министру Дэвиду Кэмерону, чтобы остановить рвение Ханта.
В настоящее время есть длинный список политиков, которые случайным образом делали секретные документы публичными для общественности — и Хант один из них.
В 2017 году, когда Хант занимал пост министра здравоохранения Великобритании, он вышел с заседания кабинета министров, держа бумаги так, что были видны заметки его выступления. Попав на снимки фотографов, часть напечатанного текста стала доступна общественности, из-за чего Ханту пришлось вскоре оправдываться. В документах говорилось о том, что «жесткий Brexit означает, что люди бегут из Великобритании».
Пятая оплошность — нарушение конфиденциальности данных. В 2015 году на посту главы министерства здравоохранения Джереми Хант после посещения госпиталя в Лондоне сфотографировался с медперсоналом и разместил снимок у себя в твиттере. На заднем плане стояла доска со списком пациентов. На нарушение конфиденциальности данных пациентов указали пользователи социальной сети, после чего Ханту пришлось отредактировать фотографию.
В 2015 году суд обязал Ханта удалить одно из его сообщений в твиттере. Хант опубликовал ссылку на новостной репортаж об убийстве с подписью «трагический случай, из которого необходимо извлечь большой урок». Однако судебное разбирательство только начиналось на тот момент, поэтому Хант этим сообщением нарушил правила в отношении СМИ по освещению ведущихся судебных разбирательств.
Следующая оплошность — не его вина, отмечает Politico, но СМИ зачастую путают его фамилию с созвучным ей нецензурным британским словом. Последней в списке издание упоминает видео, в котором Ханта под дождем какое-то время преследует музыкант с духовым инструментом сузафоном. Однако и это не его вина, заключает Politico.
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