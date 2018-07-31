Глава британского МИД назвал свою супругу-китаянку японкой 

Глава МИД Великобритании Джереми Хант во время первого рабочего визита в КНР назвал свою супругу-китаянку японкой. Это было очень некстати, учитывая всю сложность взаимоотношений между Пекином и Токио. «Ужасная ошибка», — сказал министр во время встречи с главой МИД КНР Ван И.
Как поясняет ТАСС, Джереми Хант женат на китаянке Лусио Гуо. У них трое детей. «Они наполовину китайцы. Бабушка и дедушка живут в китайском Сиане», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства, сделав акцент на крепких родственных связях.
Хант стал министром иностранных дел не так давно — 9 июля. До этого он занимал пост министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании. Перед поездкой в Пекин Хант заявил, что Лондон стремится к укреплению партнерских отношений с Китаем. Связано это с выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.