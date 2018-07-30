Ещё
Хайди Клум прокомментировала 17-летнюю разницу в возрасте с Томом Каулитцем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хайди Клум прокомментировала 17-летнюю разницу в возрасте с Томом Каулитцем 

Попкорн News 32 минуты назад
Фото: Попкорн News
О разнице в возрасте между 45-летней Хайди Клум и ее новым возлюбленным, 28-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем не судачили только совсем уж ленивые — и в новом интервью InStyle супермодель решила прокомментировать то, что уже несколько месяцев занимает умы сплетников.
«В последнее время о моем возрасте куда чаще мне напоминают другие люди, нежели я сама», рассуждает Хайди. «Мой бойфренд на много лет младше меня, многие это обсуждают и спрашивают об этом меня. Это, на самом деле, единственная ситуация, в которой мне буквально тычут в лицо моим возрастом — и я вынуждена о нем говорить».
«В остальном же я о своем возрасте и не думаю — нужно просто жить счастливой жизнью и не волноваться о том, что подумают люди, потому что беспокойство только прибавит тебе морщин».
Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)
17 Май 2018 в 11:06 PDT  На таблоиды Хайди уже давно научилась не обращать внимания — хотя, конечно, быть объектом их пристального внимания ей по-прежнему не нравится. Впрочем, супермодель признается, что все чаще заголовки ее попросту смешат:
«Порой они сравнивают мои фото десятилетней давности, снятые сразу после родов, с фото нынешними, и пишут что-то вроде «Тогда она была более фигуристой» или «Тогда у нее грудь была побольше». Конечно, побольше — я же кормила грудью! Со всем этим просто нужно смириться».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Канье Уэст откроет свой ресторан Новые фото: Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на съемках «Однажды в Голливуде» Майкл Рукер ушел из Twitter из-за скандала вокруг Джеймса Ганна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле338
Опубликован финальный доклад о MH37020
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве167
Названа дата глобальной катастрофы27
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
02:34
Россия отказалась от «Русланов»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение