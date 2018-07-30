Хайди Клум прокомментировала 17-летнюю разницу в возрасте с Томом Каулитцем

О разнице в возрасте между 45-летней Хайди Клум и ее новым возлюбленным, 28-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем не судачили только совсем уж ленивые — и в новом интервью InStyle супермодель решила прокомментировать то, что уже несколько месяцев занимает умы сплетников.

«В последнее время о моем возрасте куда чаще мне напоминают другие люди, нежели я сама», рассуждает Хайди. «Мой бойфренд на много лет младше меня, многие это обсуждают и спрашивают об этом меня. Это, на самом деле, единственная ситуация, в которой мне буквально тычут в лицо моим возрастом — и я вынуждена о нем говорить».

«В остальном же я о своем возрасте и не думаю — нужно просто жить счастливой жизнью и не волноваться о том, что подумают люди, потому что беспокойство только прибавит тебе морщин».

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

17 Май 2018 в 11:06 PDT На таблоиды Хайди уже давно научилась не обращать внимания — хотя, конечно, быть объектом их пристального внимания ей по-прежнему не нравится. Впрочем, супермодель признается, что все чаще заголовки ее попросту смешат:

«Порой они сравнивают мои фото десятилетней давности, снятые сразу после родов, с фото нынешними, и пишут что-то вроде «Тогда она была более фигуристой» или «Тогда у нее грудь была побольше». Конечно, побольше — я же кормила грудью! Со всем этим просто нужно смириться».

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