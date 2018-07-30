Искусственный интеллект научился распознавать личность по глазам

Искусственный интеллект научился определять тип личности по глазам. Соответствующий эксперимент провели ученые из Университета Южной Австралии, сообщает Frontiers in Human Neuroscience.

Недавние исследования показали, что движения глаз могут очень многое рассказать о человеке. Они сигнализируют об определенных мыслях и чувствах, и другие люди сознательно или бессознательно считывают эту информацию во время личного общения. Но под силу ли это искусственному интеллекту?

Нейропсихолог Тобиас Лотшер и его коллеги попросили 50 добровольцев заполнить анкеты, содержащие информацию о пяти основных чертах личности: открытость новому опыту, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и невротизм.

Каждый из участников также носил гарнитуру, отслеживающую движения глаз во время повседневных действий.

Затем искусственный интеллект проанализировал полученные данные. По словам ученых, ему удалось выявить определенные шаблоны и сопоставить их с основными психологическими профилями.

Система смогла определить типы личности испытуемых. Хотя высокой точности она не достигла, авторы проекта отметили, что это существенный шаг вперед. Результат оказался в среднем на 15% точнее случайного сопоставления.

В будущем технология может быть усовершенствована, к примеру, для виртуальных помощников, которые получат больше данных о личности или настроении своего владельца. Иными словами — робот начнет реагировать на невербальные сигналы.

«Это исследование предоставляет новые возможности для разработки роботов и компьютеров, чтобы они могли стать более естественными и лучше интерпретировать социальные сигналы человека», — отметил Лотшер.

Впрочем, другие представители научного сообщества настроены более скептически. По словам Оливии Картер из Мельбурнского университета, искусственный интеллект, научившись считывать невербальные сигналы, может начать собирать эту информацию без ведома и согласия человека.

Создавая очеловеченных роботов, которые могут реагировать на движения и глаз и даже имитировать их, нужно хорошо представлять себе возможные последствия.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии искусственный интеллект научили собирать кубик Рубика.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ