Искусственный интеллект научился определять личность по глазам

Ученые Университета Южной Австралии провели эксперимент, в котором научили искусственный интеллект распознавать тип личности человека по глазам.

Согласно исследованиям, движение глаз могут рассказать не только о характере человека, но определить его чувства и даже мысли, сообщил сайт «Мир24». Как правило, люди могут «считывать» такую информацию сознательно или неосознанно во время общения.

Нейропсихолог Тобиас Лотшер вместе с коллегами обратился к 50 добровольцам. Они заполнили анкеты, в которых рассказали о пяти основных чертах личности: добросовестности, экстраверсии, доброжелательности, невротизме и открытости новому опыту. После участникам установили специальную гарнитуру, которая отслеживала движения глаз при повседневных действиях. Проанализировав полученные сведения, искусственный интеллект определил шаблоны поведения и сопоставил их с основными психологическими профилями.

Так система определила типы личности участников эксперимента. Однако высокой точности она пока что не достигла. По словам исследователей, это лишь начало, и в дальнейшем технологии будут совершенствоваться. Виртуальные помощники смогут определять даже настроение владельца, реагируя на невербальные сигналы.

«Это исследование предоставляет новые возможности для разработки роботов и компьютеров, чтобы они могли стать более естественными и лучше интерпретировать социальные сигналы человека», — заявил Лотшер.

Оливия Картер из Мельбурнгского университета насторожено относиться к данному исследованию. По ее словам, искусственный интеллект может собирать эту информацию без ведома человека. Что, в свою очередь, может привести к созданию очеловеченных роботов. Коллеги поддержали опасения Картер и предупредили о необходимости тщательно представить все возможные последствия.