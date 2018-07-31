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Россия придает особое значение развитию отношений с Токио, заявил Лавров
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Названы имена убитых россиян в Африке

Россия придает особое значение развитию отношений с Токио, заявил Лавров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Москва придает особое значение развитию отношений с Токио, в том числе в сфере безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на российско-японской встрече в формате «2+2».
"Придаем особое значение развитию отношений с Японией, развитию нашего сотрудничества во всех областях, в том числе в сфере безопасности, включая ее глобальные, региональные измерения, новые вызовы и угрозы, региональные конфликты", — заявил министр.
"Система международных отношений, международное право сегодня подвергается очень тяжелым испытаниям. Мы видим все более настойчивые попытки затормозить объективный процесс формирования нового, более справедливого, более демократичного миропорядка. И меры, которые применяются для попытки затормозить, противостоять объективной тенденции формирования полицентричного мира включают в себя и наращивание военных приготовлений, и дезинформационные провокации и недобросовестную конкуренцию в сфере торгово-экономических отношений", — добавил он.
Третья встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии проходит во вторник в Москве.
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