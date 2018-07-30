Ямальских оленей прививают и метят. Пока лидирует Пуровский район

В пяти районах Ямало-Ненецкого автономного округа продолжается вакцинация северных оленей. С начала года от сибирской язвы привито уже более 280 тысяч животных — 43% от годового плана.

Самый многочисленный прививочный десант — 12 ветеринарных бригад — работает в Ямальском районе. Там выполнено 36% от годового плана, вакцинировано более 92 тысяч северных оленей. Максимальный процент вакцинированного поголовья на 30 июля в Пуровском районе — 82% или более 24 тысяч голов. В первой декаде августа осталось провакцинировать стада двух совхозных бригад и частное поголовье. Не отстают в Надымском и Шурышкарском районах. Там вакцину получили 62% и 76% поголовья соответственно. В Красноселькупском районе обработано чуть более половины от общего количества оленей, в Приуральском районе — более 40% животных. Ожидается третий этап вакцинации, сейчас уточняются её сроки и места. Как сообщает пресс-служба главы региона, чуть менее 40% от плана выполнено в Тазовском районе, там прививки получили более 80 тысяч оленей в СПК «Тазовский» и частных оленеводческих хозяйствах.

«Жаркая погода на прошлой неделе усложнила проведение прививочной кампании, вакцинацию проводили лишь в ночью. Всего за неделю удалось привить чуть более 18 тысяч северных оленей. Сейчас вакцинация проходит в плановом режиме, прохладные, без обильных осадков метеоусловия благоприятствуют её проведению. Наиболее активно работа ведётся в Ямальском районе, там сконцентрировано максимальное количество прививочных бригад. Готовимся возобновить на следующей неделе вакцинацию в Приуральском районе. Для уточнения мест и сроков проведения вакцинации ветеринарные специалисты с представителями администрации муниципалитета посетили 22 стойбища, расположенные у трассы Воркута — КС Еринская. В Приуральском районе 2 августа будет отмечаться национальный праздник «Тайер» (середина лета), там также будут присутствовать представители госветслужбы, чтобы провести информационно-просветительскую работу на встречах с оленеводами», — рассказал главный ветеринарный инспектор ЯНАО Евгений Попов

В этом году запланировано привить более 650 тысяч голов оленей в более 800 стадах. Для работы будут привлечены порядка 80 прививочных бригад. Запас вакцины против сибирской язвы — более 700 тысяч доз. В течение года планируется поступление ещё 200 тысяч доз для формирования переходного резерва на 2019 год. Вакцина поставляется за счёт федерального бюджета.

Одновременно с вакцинацией на Ямале проводится мечение оленей индивидуальными бирками, сведения о каждом вносятся в специальный модуль. Учёт животных важен для арктического региона: точное количество выпасаемого поголовья, которое постоянно меняется, поможет в планировании противоэпизоотических кампаний и программ помощи оленеводческим хозяйствам и оленеводам-частникам. Кроме того, это будет способствовать планомерному оздоровлению поголовья.