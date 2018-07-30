Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов 

Уральские горы станут частью всемирной сети биосферных резерватов, такое решение принял координационный совет Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщают в пресс-службе национального парка «Таганай».
Биосферный резерват, проект которого одобрила международная организация, будет включать территорию «Таганная», а также озеро Тургояк и Аршинский заказник. По словам директора национального парка Алексея Яковлева, особый статус позволит сформировать «правильные, взаимовыгодные взаимоотношения местного населения и уникальных природных территорий».
Ожидается также, что создание резервата будет способствовать развитию экологического туризма, в том числе международного. Проект предусматривает создание нескольких зон.
Добавим, что на данный момент всемирная сеть биосферных резерватов объединяет 686 объектов в 122 странах, 43 резервата находятся в России.