Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов

Биосферный резерват, проект которого одобрила международная организация, будет включать территорию «Таганная», а также озеро Тургояк и Аршинский заказник. По словам директора национального парка Алексея Яковлева, особый статус позволит сформировать «правильные, взаимовыгодные взаимоотношения местного населения и уникальных природных территорий».

Ожидается также, что создание резервата будет способствовать развитию экологического туризма, в том числе международного. Проект предусматривает создание нескольких зон.