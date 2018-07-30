Ещё
Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уральские горы включили во всемирную сеть биосферных резерватов 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
Уральские горы станут частью всемирной сети биосферных резерватов, такое решение принял координационный совет Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщают в пресс-службе национального парка «Таганай».
Биосферный резерват, проект которого одобрила международная организация, будет включать территорию «Таганная», а также озеро Тургояк и Аршинский заказник. По словам директора национального парка Алексея Яковлева, особый статус позволит сформировать «правильные, взаимовыгодные взаимоотношения местного населения и уникальных природных территорий».
Ожидается также, что создание резервата будет способствовать развитию экологического туризма, в том числе международного. Проект предусматривает создание нескольких зон.
Добавим, что на данный момент всемирная сеть биосферных резерватов объединяет 686 объектов в 122 странах, 43 резервата находятся в России.
АиФ: последние новости
Более 100 иностранных торговцев проверено на рынках Челябинска Минэкологии вместе с силовиками устроило проверку в Челябинске из-за смога Жителю Аргаяша грозит 20 лет тюрьмы за выращивание конопли
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости28
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле303
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста346
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение