Резерват «Горный Урал» включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Согласно проекту, в резерват включены такие особо охраняемые природные территории, как нацпарк «Таганай», Аршинский заказник, памятники природы «Озеро Тургояк», «Озеро Серебры» и «Озеро Уфимское», «Река Киалим», «Река Куштумга», «Луковая поляна». Помимо этого в резерват вошла часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, а также Кусинского муниципального района Челябинской области

"Основная цель создания биосферного резервата — формирование правильных, взаимовыгодных взаимоотношений местного населения и уникальных природных территорий. Устойчивое развитие, сохранение, изучение и демонстрация — основные принципы функционирования биосферных резерватов", — отметил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев

По его словам, одной из целей при создании резервата является выработка правильного отношения населения к охраняемым территориям. Он также добавил, что помимо сохранения природы одной из главных задач станет развитие туризма на российском и международном уровнях.