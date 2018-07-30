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В Тверицком бору развернули масштабные работы: когда закончат
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В Тверицком бору развернули масштабные работы: когда закончат 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Дорожку делают уже пол-лета
Дорожка из серого кирпича появится в Тверицком бору в Ярославле. Масштабные работы по благоустройству здесь развернули ещё в начале лета. Но сейчас рабочая площадка выглядит заброшенной.
— Прогуливался по Тверицкому бору. Забрел на дорожку, выложенную плиткой. И вывела эта дорожка в бесхозяйственность и разгильдяйство. Будет ли доделана работа по благоустройству? — задаётся вопросом ярославец Александр Чмутов.
Паллеты с плиткой лежат в бору с конца июня. Однажды её даже утащили бомжи, ведь стройматериалы лежат, не охраняемые никем.
76.ru уточнил в администрации Заволжского района, когда закончат благоустройство бора. Глава пояснил, что новенькую дорожку с освещением жители увидят уже к середине августа.
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