В Тверицком бору развернули масштабные работы: когда закончат

Дорожку делают уже пол-лета

Дорожка из серого кирпича появится в Тверицком бору в Ярославле . Масштабные работы по благоустройству здесь развернули ещё в начале лета. Но сейчас рабочая площадка выглядит заброшенной.

— Прогуливался по Тверицкому бору. Забрел на дорожку, выложенную плиткой. И вывела эта дорожка в бесхозяйственность и разгильдяйство. Будет ли доделана работа по благоустройству? — задаётся вопросом ярославец Александр Чмутов.

Паллеты с плиткой лежат в бору с конца июня. Однажды её даже утащили бомжи, ведь стройматериалы лежат, не охраняемые никем.

76.ru уточнил в администрации Заволжского района, когда закончат благоустройство бора. Глава пояснил, что новенькую дорожку с освещением жители увидят уже к середине августа.