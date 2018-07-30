Путин подписал закон о создании новых судов в Краснодаре и в Сочи

Краснодар . 30 июля — Новая Кубань. Закон уже опубликован на сайте правовой информации РФ

Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке. В Росси создадут 9 кассационных судов общей юрисдикции: в Москве Санкт-Петербурге , Краснодаре, Саратове

Также в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи , Нижнем Новгороде и Новосибирске появятся новые апелляционные суды.

Данная мера призвана повысить эффективность правосудия. Кассационный суд будет выполнять на территории региона функцию вышестоящей инстанции над действующими федеральными и мировым судами. Штатное расписание планируют обеспечить в том числе за счет перераспределения работающих на данный момент сотрудников.

Кассационные суды будут рассматривать вступившие в силу решения, вынесенные районными судами и мировыми судьями, а также дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Апелляционные суды будут специализировать на жалобах на решения судов, принятые ими в качестве первой и не вступившие в законную силу, то есть краевых областных и т.д.