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Путин подписал закон о создании новых судов в Краснодаре и в Сочи
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Путин подписал закон о создании новых судов в Краснодаре и в Сочи 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 июля — Новая Кубань. Закон уже опубликован на сайте правовой информации РФ.
В Росси создадут 9 кассационных судов общей юрисдикции: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Саратове, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерово и Владивостоке.
Также в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске появятся новые апелляционные суды.
Данная мера призвана повысить эффективность правосудия. Кассационный суд будет выполнять на территории региона функцию вышестоящей инстанции над действующими федеральными и мировым судами. Штатное расписание планируют обеспечить в том числе за счет перераспределения работающих на данный момент сотрудников.
Кассационные суды будут рассматривать вступившие в силу решения, вынесенные районными судами и мировыми судьями, а также дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Апелляционные суды будут специализировать на жалобах на решения судов, принятые ими в качестве первой и не вступившие в законную силу, то есть краевых областных и т.д.
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