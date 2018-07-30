Ещё
Жители Королева переплатили управляющей компании 1 миллион рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Королева переплатили управляющей компании 1 миллион рублей 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Управляющая компания «Жилкомплекс», которая функционирует в Королеве, отчиталась о выполнении перерасчета за отопление для жильцов четырех местных многоквартирных домов — №9 и №11 на проспекте Королева и №12 и №13 на улице Комитетский лес в микрорайоне Болшево, сообщает Госжилинспекция Московской области.
Несколько ранее в надзорную структуру поступило сообщение от жителей вышеупомянутых домов — они просили проверить деятельность управляющей компании.
Инспекторами была проведена проверка в ходе которой выяснилось, что при формировании счетов УК «Жилкомплекс» не соблюдала Правил предоставления коммунальных услуг. Управленцы использовали некорректную площадь помещений.
Госжилинспекция Московской области предписала устранить недочеты и сделать перерасчет. В итоге выяснилось, что собственники переплатили 1 миллион рублей. Сумма была возвращена.
Вести Подмосковья: последние новости
Плотину на озере Сенеж в Солнечногорском районе отремонтируют до конца года В Талдоме начали охранять места обитания гадюки Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости25
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве210
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле302
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста341
Украина проиграла России в ВТО51
Видео
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
01:41
Украина проиграла России в ВТО
Экономика
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение