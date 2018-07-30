Жители Королева переплатили управляющей компании 1 миллион рублей

Управляющая компания «Жилкомплекс», которая функционирует в Королеве, отчиталась о выполнении перерасчета за отопление для жильцов четырех местных многоквартирных домов — №9 и №11 на проспекте Королева и №12 и №13 на улице Комитетский лес в микрорайоне Болшево, сообщает Госжилинспекция Московской области

Несколько ранее в надзорную структуру поступило сообщение от жителей вышеупомянутых домов — они просили проверить деятельность управляющей компании.

Инспекторами была проведена проверка в ходе которой выяснилось, что при формировании счетов УК «Жилкомплекс» не соблюдала Правил предоставления коммунальных услуг. Управленцы использовали некорректную площадь помещений.

Госжилинспекция Московской области предписала устранить недочеты и сделать перерасчет. В итоге выяснилось, что собственники переплатили 1 миллион рублей. Сумма была возвращена.