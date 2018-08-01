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В Калининградской области пройдет первое заседание Совета СФ по цифровой экономике
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В Калининградской области пройдет первое заседание Совета СФ по цифровой экономике 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации состоится в среду в городе Гусеве Калининградской области при участии вице-спикера верхней палаты, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов.
"1 августа в городе Гусеве Калининградской области пройдет первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания обсуждение будет проходить по нескольким основным темам. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступит с докладом об обеспечении системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах России.
Кроме того, на заседании пойдет речь о повышении конкурентоспособности российских технологий и обеспечении цифрового суверенитета страны. Об успехах в этом направлении, в частности, доложит вице-президент по науке фонда «Сколково» Николай Суетин.
О развитии человеческого капитала в условиях цифровой экономики членам совета расскажут председатель правления Ассоциации человеческого капитала Елена Артемьева и ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Еще одной темой дня станет цифровизация государственного управления. Как уточнили в пресс-службе партии, докладчиками по этому вопросу станут Кудрин, Носков и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
О совете
Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан 11 апреля 2018 года. Помимо сенаторов, в его состав вошли представители профильных министерств и ведомств, научной общественности, бизнеса, а также главы некоторых регионов.
Как пояснил Турчак, совет должен стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики, на которой особое внимание будет уделяться учету интересов и специфики регионов при ее развитии.
"Кроме того, мы будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в регионах. На первом заседании совета мы определим приоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет: повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и экспертного сообщества", — заявил секретарь генсовета единороссов.
Турчак также отметил, что площадка совета будет налаживать взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые должны стать двигателем развития цифровой экономики. «Важно, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях», — подчеркнул он.
Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
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