В Калининградской области пройдет первое заседание Совета СФ по цифровой экономике

"1 августа в городе Гусеве Калининградской области пройдет первое заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания обсуждение будет проходить по нескольким основным темам. Так, губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступит с докладом об обеспечении системности и сбалансированности развития цифровой экономики в регионах России

Кроме того, на заседании пойдет речь о повышении конкурентоспособности российских технологий и обеспечении цифрового суверенитета страны. Об успехах в этом направлении, в частности, доложит вице-президент по науке фонда «Сколково» Николай Суетин.

Еще одной темой дня станет цифровизация государственного управления. Как уточнили в пресс-службе партии, докладчиками по этому вопросу станут Кудрин, Носков и председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев

О совете

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде был создан 11 апреля 2018 года. Помимо сенаторов, в его состав вошли представители профильных министерств и ведомств, научной общественности, бизнеса, а также главы некоторых регионов.

Как пояснил Турчак, совет должен стать профессиональной площадкой для обсуждения нормативно-правовой базы цифровой экономики, на которой особое внимание будет уделяться учету интересов и специфики регионов при ее развитии.

"Кроме того, мы будем вести парламентский контроль за реализацией соответствующей программы в регионах. На первом заседании совета мы определим приоритетные направления работы, но никаких формальных ограничений не будет: повестка дня будет формироваться исходя из реальных запросов регионов и экспертного сообщества", — заявил секретарь генсовета единороссов.

Турчак также отметил, что площадка совета будет налаживать взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и компаниями, которые должны стать двигателем развития цифровой экономики. «Важно, чтобы наша законотворческая деятельность по данному направлению основывалась на практике, реальных запросах отрасли и комплексной оценке ситуации на всех уровнях», — подчеркнул он.

Программа «Цифровая экономика РФ», утвержденная летом 2017 года, рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений. Они посвящены нормативному регулированию, образованию и кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.