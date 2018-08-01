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Губернатор Калининградской области заявил о важности региональной кооперации в развитии IT
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Губернатор Калининградской области заявил о важности региональной кооперации в развитии IT 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Объединение усилий и ресурсов регионов является важным фактором решения задач по развитию ИТ-отрасли и цифровизации экономики. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в среду на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, которое проходит в городе Гусев.
"В Калининградской области…, уверен, что в других регионах тоже, решается целый комплекс мер по работе с ИТ-бизнесом, с созданием новых рабочих мест. Но, мне кажется, очень важно сейчас сконцентрироваться на региональной кооперации", — сказал он.
По мнению губернатора, «если Москва может позволить себе заказать интересную информационную систему, то пусть заложит в нее открытый вход, или возможность делиться с регионами этими информресурсами». Это, убежден Алиханов, позволит субъектам РФ «экономить государственные деньги, и при этом достичь целей, которые обозначены в указе президента страны».
Глава Калининградской области считает, что «законодательно, или, может быть, на уровне приказов министерства (Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ — прим. ТАСС) следует закрепить, что адаптируемые ИТ-решения должны быть тиражируемыми и могут передаваться в другие регионы».
Алиханов отметил, что Калининградская область достаточно серьезно продвинулась вперед в развитии субъектов ИТ-отрасли, и готова делится опытом. Только за первое полугодие 2018 года в регионе зарегистрированы 46 новых резидентов ОЭЗ, 13 из них — это ИТ-проекты в сфере разработки программного обеспечения, информационной безопасности и других.
"Инвестиции здесь небольшие (для ИТ-отрасли с 1 января 2018 года для получения статуса резидента особой экономической зоны порог инвестиций снижен со 150 млн до 1 млн рублей в течение трех лет — прим. ТАСС), но это новые рабочие места, другого уровня люди с другими потребностями и другими запросами в условиях преобразования экономики региона и страны", — подчеркнул губернатор.
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