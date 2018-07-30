Пропавшего более месяца назад мужчину ищут в Петрозаводске 

Мужчина средних лет исчез 23 июня.
Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Смирнова Александра Васильевича, 1970 года рождения. 23 июня он ушел из дома по улице Станционной, и до настоящего момента его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 48 лет, высокого роста, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые.
Был одет: черная кепка. красная футболка, светло-коричневая куртка, синие джинсы, серые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Смирнова Александра Васильевича, просят сообщать по телефонам: 88142-739240, 89535496978, 89814054144 или 02 (с мобильного — 102).
По материалам: ptzgovorit.ru