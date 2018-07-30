Пропавшего более месяца назад мужчину ищут в Петрозаводске

Мужчина средних лет исчез 23 июня. Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Смирнова Александра Васильевича , 1970 года рождения. 23 июня он ушел из дома по улице Станционной, и до настоящего момента его местонахождение не известно. Приметы: на вид 48 лет, высокого роста, среднего телосложения, волосы вьющиеся светло-русые. Был одет: черная кепка. красная футболка, светло-коричневая куртка, синие джинсы, серые кроссовки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Смирнова Александра Васильевича, просят сообщать по телефонам: 88142-739240, 89535496978, 89814054144 или 02 (с мобильного — 102). По материалам: ptzgovorit.ru