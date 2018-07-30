Гудков: муниципальный депутат, избивший художницу, «проговорился» о крышевании подпольной клиники в своем дворе

Оппозиционер Дмитрий Гудков заявил о новых косвенных доказательствах причастности муниципального депутата Александра Закускина к «крышеванию» подпольного абортария в Варсонофьевском переулке. Об этом он сообщил в своем

Telegram-канале

"В декларации о доходах у Закускина за год огромные суммы — вплоть до 6 миллионов рублей. На вопрос коллег «откуда» он отвечает «не скажу»", — пишет Гудков, напоминая, что нападение на художницу было не первым. По его словам, ранее депутат выжил из двора студию танцев, студию единоборств, а также пытается избавиться от художественной студии. Комментируя

тот факт, что в этом же дворе был обнаружен подпольный абортарий для мигрантов, Закускин заявил, что работники абортария «работали во внеурочное время, мешали людям спать», и на клинику поступало множество жалоб.

Также Гудков обратил внимание на тот факт, что пост местного жителя, «связавшего» нападение на художницу с абортарием, был удален из сообщества в Facebook, контролируемого Закускиным. Сам же депутат чуть позже заявил

The Insider, что «был не в курсе» существования клиники. «Одно дело, когда в вечернее время к тебе во двор ломятся посторонние люди. Другое — когда в рабочее время кто-то куда-то заходит. Мы же не все проверяем, что там делается», — объяснил депутат.

"Какой вывод напрашивается? Глава района курирует подпольный абортарий — и путается в показаниях, когда его на этом ловят. Мэрия продолжает не сдавать своих и хранить молчание, — делает вывод Гудков. — Чем дольше Закускин сидит на своем месте главой района, тем больше взгляд наводится на резкость. И мы можем наглядно показать это всему миру — может быть, так дойдет".

26 марта Закускин

напал на художницу Елену Батову, которая пыталась пройти в студию, расположенную по адресу Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 1. Избив женщину, депутат

сам обвинил ее в нападении, заявив, что та якобы несколько раз сильно ударила его картиной по голове и сломала ему ногу. Сама Батова узнала об этом из разговора со следователем: по ее словам, справка о полученных травмах была выдана филиалом N2 поликлиники N5, которым заведует коллега Закускина депутат Иорданян.

Оппозиционер Дмитрий Гудков обратил внимание на то, что в этом же дворе по адресу Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 3, с прошлого года существовала