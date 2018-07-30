Небоженко: Президент без опыта обречен повторить «стратегию колобка» Порошенко

Президентские выборы — это не просто игра политических сил и легитимация победившей группы власти. Это не просто выброс пара, народного недовольства и имитация демократии. Это прежде всего острейшая публичная конкуренция различных политических сил за власть, собственность и будущее страны. Но кандидаты в президенты на выборах 2019 года — это еще не политическая сила, которая может что— то изменить к лучшему или худшему в Украине . Кто сейчас из наших многочисленных кандидатов в президенты, может представлять надежду для одних и угрозу для других, и в конечном счете, может стать объектом повышенного общественного внимания, интереса и политического притяжения, стать политической силой? Без всего этого любой победитель президентских гонок в марте 2019 года не сможет стать лидером и эпицентром социально-политической мобилизации страны.

Мы специально не указываем на толпу виртуальных кандидатов— экзополитиков (спортсмены, певцы, комики, пророки, авантюристы, религиозный харизматики, просто люди с тяжелой судьбой и т. д.), которые превращают избирательную кампанию в полит-шоу, политическое «поле-чудес», где угаданное слово или тезис-слоган выдается на полит-программу или обещание перед избирателями. Кандидатам— экзополитикам не нужна никакая реальная политическая сила. Она только мешает им играть в политику на выборах, мешает реализации их стратегии соблазнения, развлечения и обмана избирателей.

Если политик побеждает на выборах, но не имеет опоры на реальную политическую силу, то он объективно не может выполнить свои обещания перед электоратом по борьбе с коррупцией, проведение реформ или победы над врагом. Такой начинающий президент— «счастливец» быстро превратится в объект борьбы между олигархии и бюрократией. Как это случилось с Ющенко и Порошенко. Любой победитель президентской гонки, не смотря на политическую удачу, легко может стать жертвой политических интриги, если он ни на кого не опирается, никому не доверяет и не имеет мужества реформировать страну.

«Молодой» президент образца 2019 года, без опоры на реальную политическую силу, не имея связи с народом, беззащитен перед давлением геополитических игроков. Он обречен повторять порошенковскую циничную, но неэффективную «стратегию колобка— я от бабушки ушел, я от дедушки ушел». В результате им будут недовольны, ни украинское общество, ни Запад, ни Россия . Или такой «слаборазвитый президент» просто займется обогащением, как это сделал тот же Порошенко, который обесценил и превратил украинскую политику в бесстыдное глубоко коррумпированное действие. А самого политика — в самого безответственного популиста и демагога, способного обмануть кого угодно только, чтобы получить или сохранить власть.

В таком случае, ожесточенность президентских выборов 2019 года, а также сильные и острые ожидания украинских избирателей будут не соответствовать реальным возможностям и результатам политики нового президента.