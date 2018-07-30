Зауральские спасатели нашли в лесу под Утяком потерявшуюся девушку

Потерявшись в лесу — не паникуйте, а прислушайтесь: возможно, рядом находится шоссе или железная дорога

В пятницу вечером в поисково-спасательную службу позвонила жительница Кургана. Она рассказала, что её восемнадцатилетняя дочь пошла в лес на станции Утяк за грибами и потерялась. Мать просила найти ребенка до наступления темноты. До пострадавшей удалось дозвониться и понять, где она находится.

— Оказалась, что девушка успела уйти слишком далеко от станции вглубь леса и находилась на приличном расстоянии от всех населенных пунктов. Нужно было незамедлительно начинать ее поиск. Координируя действия пострадавшей с помощью сотового телефона, спасатели вывели «потеряшку» на железнодорожные пути, где ее и встретили, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Девушка устала, но медицинская помощь ей не требовалась. Спасатели доставили «горе грибницу» в город к родителям. Поисковая операция продолжалась более пяти часов.

Если вы потерялись в лесу, помните — главное не паниковать.