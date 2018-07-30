Зауральские спасатели нашли в лесу под Утяком потерявшуюся девушку 

Потерявшись в лесу — не паникуйте, а прислушайтесь: возможно, рядом находится шоссе или железная дорога
В пятницу вечером в поисково-спасательную службу позвонила жительница Кургана. Она рассказала, что её восемнадцатилетняя дочь пошла в лес на станции Утяк за грибами и потерялась. Мать просила найти ребенка до наступления темноты. До пострадавшей удалось дозвониться и понять, где она находится.
— Оказалась, что девушка успела уйти слишком далеко от станции вглубь леса и находилась на приличном расстоянии от всех населенных пунктов. Нужно было незамедлительно начинать ее поиск. Координируя действия пострадавшей с помощью сотового телефона, спасатели вывели «потеряшку» на железнодорожные пути, где ее и встретили, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
Девушка устала, но медицинская помощь ей не требовалась. Спасатели доставили «горе грибницу» в город к родителям. Поисковая операция продолжалась более пяти часов.
Если вы потерялись в лесу, помните — главное не паниковать.
Потеряли дорогу — остановитесь, не делайте ни одного шага, не обдумав ситуацию. Постарайтесь вспомнить последнюю примету на знакомом участке пути и проследить к нему дорогу. Ищите шумные и протяженные ориентиры: железную дорогу, шоссе, реку. Не бродите по хребтам и склонам, спускайтесь вниз. Обнаружив реку или ручей, направляйтесь вниз по течению. Поисковые группы в первую очередь ищут у рек. Найти людей помогают звуки. Трактор слышно за 3-4 км, лай собаки за 2-3 км, шум поезда слышно за 10 км. Лесная или проселочная дорога ведет к жилью. Если ветки на тропе бьют в лицо, значит тропа звериная. Перед выходом в лес необходимо предупредить родных, куда идете; позаботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен. Одевайтесь ярко — в камуфляже вас могут не увидеть и с трех метров; оставляйте метки: маленькие тряпочки, бумажки, фантики, зарубки, подламывайте веточки. По ним вас быстрее найдут. Если потерялся ваш родственник — сразу звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101». Если вы встретили диких зверей, дайте им возможность уйти, потому что они нападают на человека, лишь в том случае, если ранены, испуганы или защищают детенышей. Никогда не поворачивайтесь к зверям спиной, медленно отступайте задом. При явном агрессивном поведении используйте в качестве защиты огонь, кричите, свистите, стучите палкой о дерево. Если встретили кабана, сразу лезьте на дерево.