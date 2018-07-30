В Калмыкии осужденного экс-депутата сменит успешный бизнесмен

В Целинном районе Калмыкии прошли довыборы в районное Собрание депутатов четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

Напомним, мандат в собрании стал вакантным из-за того, что экс-глава Фонда обязательного медицинского страхования по Калмыкии Валерий Лиджиев прекратил депутатские полномочия по требованию Генпрокуратуры . В апреле 2017 года вступил в силу приговор в отношении Лиджиева, который на своей основной работе — в качестве главврача Целинной районной больницы — был уличен в растрате бюджетных средств. Наказание виновному было вынесено достаточно мягкое — запрет на два с половиной года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Возможно, повлиял на решение суда небольшой размер установленных нарушений (около 15 тыс. рублей) и статус Лиджиева «отличника здравоохранения РФ ». В августе 2017 коллеги из Целинного собрания депутатов согласились с доводами прокуратуры и прекратили полномочия Лиджиева.

Явка на вчерашних выборах составила 12,57%. Победителем стал выдвиженец «Единой России» Зольван Бюрчиев, получивший 55,22% голосов.

Бюрчиев известный в республике предприниматель. По открытым данным он возглавляет пять компаний в качестве директора и является учредителем сразу семи организаций — как в селе Троицкое Целинного района так и в столице республики Элисте.

Общественное движение «Голос» сообщило о ряде, на их взгляд, нарушений, замеченных их наблюдателями в ходе голосования. Так, на УИК №191 в селе Троицкое поставили вторую стационарную урну для голосования, хотя на этом участке в списках избирателей 820 человек. По мнению активистов «Голоса», «по закону может работать только одна стационарная урна». Решение выставить дополнительную урну, впрочем, проведено территориальной комиссией официально.

Наблюдатели отмечают, что конкретную коллизию, случившуюся вокруг скандального мандата не следует проецировать на выборы в Народный Хурал (парламент) республики, которые пройдут в Единый день голосования 9 сентября.

Политолог, член экспертного совета при правительстве Калмыкии Виталий Арьков отмечает: «в районах, конечно, отражаются региональные тенденции. Но в персональном плане чаще побеждают люди, или пользующиеся непререкаемым авторитетом или состоятельные по местным меркам. На сельском уровне остается такой немного дореволюционный уклад: главами и депутатами должны быть люди, состоявшиеся в жизни, а не просто популисты и демагоги. Дескать, если он поднял бизнес, то и району помочь сможет. Это касается не только Калмыкии, но и почти всех регионов. А партийная принадлежность здесь дело вторичное, понятно, что с конкретной партией путь к власти легче».