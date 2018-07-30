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Жилой отсек японской части МКС затапливает водой
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Жилой отсек японской части МКС затапливает водой 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В японском модуле Международной космической станции (МКС) возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек из системы проникает чистая вода, передает "Интерфакс".
"Возникли проблемы внутренней системы терморегулирования модуля, происходит утечка чистой воды. Астронавты борются с подтоплением, используя бумажные салфетки и полотенца", — сообщил источник в ракетно-космической отрасли. Пока обнаружить причину проблемы не удалось.
Японский модуль Kibo располагается в американском сегменте МКС, ранее там вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать.
В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, потеряли возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.
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