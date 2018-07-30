Российские литераторы принесли землю из 12 мест страны на «Священный холм» под Псковом

ПСКОВ , 30 июля. / ТАСС /. Российские литераторы совершили церемонию принесения земель из исторически значимых мест страны к «Священному холму единения и славы России», который находится в поселке Изборск Псковской области . В основу холма были добавлены земли из 12 мест, церемония прошла в рамках международного фестиваля поэтов и литераторов «Словенское поле». Об этом в понедельник сообщил ТАСС организатор фестиваля Андрей Бениаминов.

Смысл проекта «Священный холм единения и славы России» заключается в том, чтобы способствовать возрождению святынь страны. Холм воздвигнут в 2007 году, в его основании находится земля, привезенная из разных городов и исторических мест, в том числе с территорий древних крепостей и сражений, с могил великих людей. На холме есть земля, доставленная из Александро-Невской лавры, Палестины , станции «Дно», где последний русский император Николай II подписал документ о своем отречении, и грунт из освобожденных Цхинвала и Абхазии

"Литераторы привезли землю из 12 мест: из Перми , где создавалась молотовская бригада Уральского танкового корпуса, привезли землю с «Дороги жизни» из Ленинградской области . Больше всего земель привезли с линии обороны Ленинграда , также привезли землю из Ипатьевского монастыря из Костромы , откуда был призван первый Романов на царствование. Из Питера также еще привезли землю от дома, где жил первый крестьянский поэт", — сказал Бениаминов.

Он уточнил, что в рамках фестиваля «Словенское поле» церемония приношения земель к «Священному холму» состоялась впервые. «Мы планируем сделать это традицией, так как акцию поддержали многие литераторы, только поэтов было 85 человек, люди приезжали семьями, с друзьями», — добавил Бениаминов.

Украины и Международный фестиваль поэтов и литераторов «Словенское поле» проходит в Псковской области в рамках проекта «Стихи и песни на границе России » на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Фестиваль собрал около 100 поэтов из России, Белоруссии Латвии . По итогам фестиваля будет издан сборник избранных произведений.

Организатором «Словенского поля» выступает псковское региональное отделение Союза писателей России, псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды» а также Государственный музей-заповедник «Изборск».