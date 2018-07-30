Российские литераторы принесли землю из 12 мест страны на «Священный холм» под Псковом 

ПСКОВ, 30 июля. /ТАСС/. Российские литераторы совершили церемонию принесения земель из исторически значимых мест страны к «Священному холму единения и славы России», который находится в поселке Изборск Псковской области. В основу холма были добавлены земли из 12 мест, церемония прошла в рамках международного фестиваля поэтов и литераторов «Словенское поле». Об этом в понедельник сообщил ТАСС организатор фестиваля Андрей Бениаминов.
Смысл проекта «Священный холм единения и славы России» заключается в том, чтобы способствовать возрождению святынь страны. Холм воздвигнут в 2007 году, в его основании находится земля, привезенная из разных городов и исторических мест, в том числе с территорий древних крепостей и сражений, с могил великих людей. На холме есть земля, доставленная из Александро-Невской лавры, Палестины, станции «Дно», где последний русский император Николай II подписал документ о своем отречении, и грунт из освобожденных Цхинвала и Абхазии.
"Литераторы привезли землю из 12 мест: из Перми, где создавалась молотовская бригада Уральского танкового корпуса, привезли землю с «Дороги жизни» из Ленинградской области. Больше всего земель привезли с линии обороны Ленинграда, также привезли землю из Ипатьевского монастыря из Костромы, откуда был призван первый Романов на царствование. Из Питера также еще привезли землю от дома, где жил первый крестьянский поэт", — сказал Бениаминов.
Он уточнил, что в рамках фестиваля «Словенское поле» церемония приношения земель к «Священному холму» состоялась впервые. «Мы планируем сделать это традицией, так как акцию поддержали многие литераторы, только поэтов было 85 человек, люди приезжали семьями, с друзьями», — добавил Бениаминов.
Международный фестиваль поэтов и литераторов «Словенское поле» проходит в Псковской области в рамках проекта «Стихи и песни на границе России» на средства гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Фестиваль собрал около 100 поэтов из России, Белоруссии, Украины и Латвии. По итогам фестиваля будет издан сборник избранных произведений.
Организатором «Словенского поля» выступает псковское региональное отделение Союза писателей России, псковская региональная общественная организация народного творчества «Псковские барды» а также Государственный музей-заповедник «Изборск».