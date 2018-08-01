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В центре Красноярска изменится схема движения
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В центре Красноярска изменится схема движения 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В центре Красноярска изменит с 23.00 1 августа до 23.00 3 августа изменится схема движения. Из-за ремонтных работ будет полностью перекрыт перекресток ул. Ленина — ул. Сурикова.
Так, со стороны Советского района в направлении Железнодорожного вокзала автобусы будут двигаться в объезд: — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира — ул. Вейнбаума — ул. Ленина.
Маршруты № 12 и № 85 поедут по следующей схеме: ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира и далее по обычным схемам движения.
В направлении Коммунального моста: ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — ул. Вейнбаума — ул. Марковского — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса — Коммунальный мост.
Со стороны Коммунального моста в направлении Железнодорожного вокзала автобусы поедут по маршруту: Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Сурикова — пр. Мира — ул. Вейнбаума — ул. Ленина.
В сторону ул. Шахтеров: Коммунальный мост — ул. Вейнбаума — ул. Брянская — ул. Шахтеров. Со стороны Железнодорожного вокзала в направлении ул. Шахтеров: ул. Карла Маркса — ул. Вейнбаума — ул. Брянская — ул. Шахтеров.
АиФ Красноярск: последние новости
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