В центре Красноярска изменится схема движения

В центре Красноярска изменит с 23.00 1 августа до 23.00 3 августа изменится схема движения. Из-за ремонтных работ будет полностью перекрыт перекресток ул. Ленина — ул. Сурикова.

Так, со стороны Советского района в направлении Железнодорожного вокзала автобусы будут двигаться в объезд: — ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира — ул. Вейнбаума — ул. Ленина.

Маршруты № 12 и № 85 поедут по следующей схеме: ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира и далее по обычным схемам движения.

В направлении Коммунального моста: ул. Белинского — ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — ул. Вейнбаума — ул. Марковского — ул. Перенсона — ул. Карла Маркса — Коммунальный мост.

Со стороны Коммунального моста в направлении Железнодорожного вокзала автобусы поедут по маршруту: Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Сурикова — пр. Мира — ул. Вейнбаума — ул. Ленина.

В сторону ул. Шахтеров: Коммунальный мост — ул. Вейнбаума — ул. Брянская — ул. Шахтеров. Со стороны Железнодорожного вокзала в направлении ул. Шахтеров: ул. Карла Маркса — ул. Вейнбаума — ул. Брянская — ул. Шахтеров.