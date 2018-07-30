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На правобережье Красноярска временно изменится схема движения автобусов
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На правобережье Красноярска временно изменится схема движения автобусов 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске временно меняется схема движения автобусов на правобережье, сообщили в пресс-службе мэрии.
Причина изменения маршрутов — капитальный ремонт теплотрассы по ул. Академика Вавилова. Поэтому на участке от пер. Якорный до пер. Вузовский, а также от дома № 39 по ул. Академика Вавилова до ул. Шелковая с 23.00 30 июля до 20.00 15 сентября будет изменена схема движения автобусов.
Маршруты №№ 58, 65, 92 в прямом и обратном направлении будут осуществлять движение по схеме: ул. Академика Вавилова — пер. Якорный — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — ул. Шелковая — ул. Академика Вавилова и далее по своим схемам движения.
На период ремонта из маршрутов движения временно исключаются остановки «Шёлковая», «Стадион Водник», а также «Городской архив» в направлении ул. Корнетова. По ул. Шелковая будут организованы временные остановочные пункты: в районе дома № 7 в направлении ул. Академика Вавилова и в районе дома № 8 в направлении пр. им. газеты «Красноярский рабочий».
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