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Путин подписал закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами
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Путин подписал закон о наделении регионов правом надзора за аттракционами 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет регионы полномочиями по надзору за техническим состоянием аттракционов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами самарской областной думы в июне 2017 года.
Закон уточняет полномочия органов госвласти субъектов РФ в сфере регионального госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники и дополняет их региональным госнадзором в области эксплуатации аттракционов, а также осуществлением в установленном правительством РФ порядке их государственной регистрации.
Закон также устанавливает, что перечень требований к техсостоянию аттракционов, а также порядок осуществления регионального госнадзора устанавливаются правительством РФ.
Закон вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального опубликования.
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