Невозмутимых бобров назвали символом челябинских дорожников

Изображение купающихся бобров украсило ящик связи на одном из перекрёстков в челябинском микрорайоне Парковый, сообщают участники сообщества «Челябинский урбанист».

«А спонсор этого выпуска — бобры, символ челябинских дорожников! Будь таким же невозмутимым, как и они, когда весь город затопило», — прокомментировали рисунок его создатели.

Авторы проекта также отметили, что перекресток, где теперь можно увидеть изображение, после обильных дождей часто оказывается под водой. Общественники выразили надежду, что «бобры… будут поднимать жителям настроение в скверную погоду».