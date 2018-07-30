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Невозмутимых бобров назвали символом челябинских дорожников
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Невозмутимых бобров назвали символом челябинских дорожников 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Изображение купающихся бобров украсило ящик связи на одном из перекрёстков в челябинском микрорайоне Парковый, сообщают участники сообщества «Челябинский урбанист».
«А спонсор этого выпуска — бобры, символ челябинских дорожников! Будь таким же невозмутимым, как и они, когда весь город затопило», — прокомментировали рисунок его создатели.
Авторы проекта также отметили, что перекресток, где теперь можно увидеть изображение, после обильных дождей часто оказывается под водой. Общественники выразили надежду, что «бобры… будут поднимать жителям настроение в скверную погоду».
Отметим, что в минувшие выходные многие улицы Челябинска действительно оказались затоплены во время ливня, а на Северо-западе города автомобили и пешеходы практически плавали в лужах. Поэтому горожане по достоинству оценили иронию художников. Кроме того, некоторые челябинцы вспомнили, что именно в Парковом жители несколько раз встречали бобров. Один из комментаторов даже пошутил, что бобра в луже можно считать «вторым символом» микрорайона.
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